Одразу у двох областях є небезпека сходження лавин: перелік

21 лютого 2021 , 11:44

Джерело:

ДСНС

Рятувальники 21 лютого оголосили значну сніголавинну небезпеку. Причиною цього стали значні снігопади у двох областях України.

Саме тому протягом 21 лютого у горах зберігатиметься 3 рівень сніголавинної небезпеки.

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Де буде небезпека сходження лавин

  • у високогір'ї Закарпатської області;
  • у горах Львівської області.

Водночас пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту поділилася світлиною засніженої вершини гори Піп Іван. Там станом на 08:10 температура повітря становила -6 градусів.

Якою буде погода 21 лютого

  • Погода в Україні у неділю, 21 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На Сході падатиме слабкий сніг, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.
  • Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Закарпатті.
  • Синоптикиня Наталка Діденко закликала бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду.
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