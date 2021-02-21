Одразу у двох областях є небезпека сходження лавин: перелік
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Рятувальники 21 лютого оголосили значну сніголавинну небезпеку. Причиною цього стали значні снігопади у двох областях України.
Джерело:ДСНС
Саме тому протягом 21 лютого у горах зберігатиметься 3 рівень сніголавинної небезпеки.
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Де буде небезпека сходження лавин
- у високогір'ї Закарпатської області;
- у горах Львівської області.
Водночас пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту поділилася світлиною засніженої вершини гори Піп Іван. Там станом на 08:10 температура повітря становила -6 градусів.
Якою буде погода 21 лютого
- Погода в Україні у неділю, 21 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На Сході падатиме слабкий сніг, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.
- Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Закарпатті.
- Синоптикиня Наталка Діденко закликала бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду.
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