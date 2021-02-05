Одіозного Микитася залишили під вартою: рішення суду

Шевченківський суд Києва 5 лютого залишив під вартою екснардепа Максима Микитася. Політик залишатиметься у СІЗО до 27 лютого.

Джерело: фейсбук Максима Микитася

Адвокати підозрюваного просили суд змінити запобіжний захід для Микитася.

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Рішення Шевченківського районного суду Києва було цілком прогнозованим і для сторони захисту, і безпосередньо для нашого підзахисного,

– сказав адвокат Євген Грушовець.

Адвоката Микитася викликають на допит

Він додав, що після судового засідання нібито отримав дзвінок від слідчого Нацполіції. Той повідомив, що за заявою прокурора на нього відкрили кримінальне провадження через розголошення даних слідства під час пресконференції. Грушовця викликали на допит.



Екснардепа залишили під вартою / Фото Микитася

У чому підозрюють Микитася: головне

Екснардепа та забудовника підозрюють у викрадені юриста Олега Мірошниченка. Колись той працював на Микитася.

За даними слідства, політик був замовником злочину, а виконавцем – Сергій Чернов.

Антикорупційні активісти вважають, що викрадення людини є наслідком іншої справи екснардепа – корупційної. Мовиться про розкрадання майна Нацгвардії.