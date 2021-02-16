Одіозна Штепа в суді назвала себе "справжньою патріоткою"

Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа 16 лютого давала свідчення в суді Харкова. Жінка переконує, що не закликала відокремлення міста від України та назвала себе "справжньою патріоткою".

Штепа запевняє, що до того, як потрапила в полон, інформувала про складну ситуацію в місті виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка тощо.

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