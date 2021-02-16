Одіозна Штепа в суді назвала себе "справжньою патріоткою"

16 лютого 2021 , 17:24
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Джерело:

Інтерфакс – Україна

Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа 16 лютого давала свідчення в суді Харкова. Жінка переконує, що не закликала відокремлення міста від України та назвала себе "справжньою патріоткою".

Штепа запевняє, що до того, як потрапила в полон, інформувала про складну ситуацію в місті виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка тощо.

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Чому Штепа давала інтерв'ю російським

Штепа запевняє що була змушена дати інтерв'ю російським ЗМІ, бо перебувала в полоні у бойовиків, які били її та погрожували розстріляти її сім'ю. До слова, в цьому інтерв'ю Штепа схвалювала анексію Криму і дії президента Росії Володимира Путіна.

Ви сьогодні розглядаєте справи по сепаратизму проти справжнього патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни,
– переконує жінка.

Що говорила Штепа в суді

  1. Під час того як Штепа давала свідчення, вона кілька разів плакала.
  2. Свої звинувачення назвала нісенітницею, безглуздим і політичним замовленням.
  3. Також вона назвала обвинувальний акт сфабрикованим, мета якого нібито приховати справжніх винуватців війни в Україні та перекласти розв'язання війни на неї.

Справа Штепи: що відомо