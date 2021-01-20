Орджонікідзевський районний суд Харкова змінив запобіжний захід ексочільниці Слов'янська Нелі Штепі. Відтепер вона перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Втім сторона обвинувачення просила про цілодобовий домашній арешт ексрегіоналці. Про це повідомляє "Суспільне".

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Відтак суддя Олена Глібко своїм рішення лише частково задовольнила клопотання прокурора щодо цілодобового арешту.

Неля Штепа покинула залу суду ще до ухвалення зміни запобіжного заходу. Одіозна політикиня під час засідання вкотре відкинула звинувачення та просила призначити їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Вона наголосила, якби була справді винною, то вже давно б написала заяву на обмін.

Сьогодні ми розглядали ту "липу", яку вже розглядали 20 вересня 2017. Сьогодні нові прокурори, і знову вони хочуть отримати собі зірочки: нема за що вам отримувати зірочки,

– виголосила Штепа.

Крім цього, вона зазначила, що якби хотіла тікати, то для цього потрібно просто було б перетнути кордон.

Що відомо про Нелю Штепу