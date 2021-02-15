Напередодні у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Андрій Богдан заявив, що дипломата тривалий час "тероризували звільненням".

Колишній керівник Офісу Президента прокоментував смерть Сергія Камишева, зазначивши, що вона могла настати через тиск.

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Що Богдан написав у зв'язку зі смертю Камишева

Він відзначив Камишева як чесну, професійну та щиру людину, легенду дипломатії.

Останні пів року один пі***ас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави,

– зазначив ексклава ОП.

Богдан також пригрозив людині, яка тероризувала Камишева, в'язницею, однак не назвав його імені.

Зверніть увагу! Андрій Богдан раніше часто критикував теперішнього главу ОП Андрія Єрмака. Зокрема, звинувачував його в "зачистці" тих, кого Богдан привів до влади.

Помер Сергій Камишев: що відомо