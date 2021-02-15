Один пі***ас його тероризував, – Богдан про смерть посла України в Китаї
Напередодні у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Андрій Богдан заявив, що дипломата тривалий час "тероризували звільненням".
Джерело:Фейсбук Андрія Богдана
Колишній керівник Офісу Президента прокоментував смерть Сергія Камишева, зазначивши, що вона могла настати через тиск.
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Що Богдан написав у зв'язку зі смертю Камишева
Він відзначив Камишева як чесну, професійну та щиру людину, легенду дипломатії.
Останні пів року один пі***ас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави,
– зазначив ексклава ОП.
Богдан також пригрозив людині, яка тероризувала Камишева, в'язницею, однак не назвав його імені.
Помер Сергій Камишев: що відомо
- Посол України у Китаї помер 14 лютого. Попередня причина смерті 64-річного дипломата – обширний інфаркт.
- Камишев очолював українське посольство в Пекіні у 2004 – 2009 роках. У жовтні 2019 року Володимир Зеленський повторно призначив його на цю посаду.
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