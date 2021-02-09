Після сильних снігопадів Одесу затопило: плавають навіть вантажівки – фото, відео

Лише нещодавно Одесу накривав потужний сніговий шторм. Однак у місті потеплішало до 7 градусів вище за нуль, і сніг розтанув. У результаті деякі одеські вулиці 9 лютого перетворилися на величезні озера.

Найбільше від повені постраждало перехрестя Хімічної та Промислової. На оприлюднених в мережі фото та відео видно, що рівень води сягає приблизно 50 сантиметрів. І його насилу долають навіть вантажівки, а що вже говорити про легковики.

До теми Шалений шторм, вулиці вкриті кригою: як переживає негоду Одеса – фото, відео Дивіться відео потопу на Хімічній у Одесі Потоп у Одесі: подробиці

Через підтоплення постраждав громадський транспорт. Зокрема, не працював тролейбус №8. Станом на 16:00 комунальні служби досі не змогли вирішити проблему, хоча ще вранці спеціальний автомобіль, покликаний ліквідувати засмічення зливової каналізації, був на місці. Місцеві жителі кажуть, що ця ділянка підтоплюється регулярно – після кожної зливи. Внаслідок рясних опадів через дощоприймачі в колектор часто потрапляє сміття та різні сторонні предмети. Через це і виникло закупорення загальносплавного колектора. Наразі закупорення вже усунули, рівень води знижується, роботи з прочищення тривають,

– розповіли у “Інфоксводоканалі”.

Одесу затопило не на жарт / Фото видання "Думская" та скриншоти відео Ситуація на інших вулицях – не краща

Також вода накрила Митну площу, де потоп ще виник напередодні ввечері. Тут вода тече з-під землі через люк. Потоп на Митній у Одесі: дивіться відео Водночас "плавають" авто на вулиці Нафтовиків. А як пересуватися пішоходам – залишається загадкою. Що відбувалося на Нафтофиків: дивіться відео Яку погоду слід очікувати в Одесі найближчої доби

Температура в місті 10 лютого нижче за нуль не опуститься. І як уночі, так і вдень буде доволі тепло.

У нічний час доби температура коливатиметься від +5 до +7. А в денний – 8... 10 тепла.

Удень в середу в Одесі буде сонячно. Щоправда, є імовірність невеликих хмар.

Вітер дутиме у південно-західному напрямку. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.