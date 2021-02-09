Після сильних снігопадів Одесу затопило: плавають навіть вантажівки – фото, відео

Джерело:"Думская"
Лише нещодавно Одесу накривав потужний сніговий шторм. Однак у місті потеплішало до 7 градусів вище за нуль, і сніг розтанув. У результаті деякі одеські вулиці 9 лютого перетворилися на величезні озера.
Найбільше від повені постраждало перехрестя Хімічної та Промислової. На оприлюднених в мережі фото та відео видно, що рівень води сягає приблизно 50 сантиметрів. І його насилу долають навіть вантажівки, а що вже говорити про легковики.
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Внаслідок рясних опадів через дощоприймачі в колектор часто потрапляє сміття та різні сторонні предмети. Через це і виникло закупорення загальносплавного колектора. Наразі закупорення вже усунули, рівень води знижується, роботи з прочищення тривають,
– розповіли у “Інфоксводоканалі”.
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Інформацію взято з сайту Укргідромецентру.