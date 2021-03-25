Суховантаж Ocean Glory під американським прапором ввечері 24 березня прибув до порту Одеси. Повідомляють, що на ньому привезли армійські позашляховики, які передадуть українській армії.

У контейнерах судна перебувають 35 автомобілів HMMWV, які використовують в армії США. Корабель мають розвантажити протягом доби, загальна вага вантажу – приблизно 350 тонн.

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Про автомобілі HMMWV

Ці авто створили та прийняли на озброєння у 1980 році. Відтоді їх використовували у більшості збройних конфліктів, де серед учасників була армія США. Більш поширена назва автомобілів – Humvee.



HMMWV на параді ЗСУ / Фото Avto-nomer

За 40 років історії в моделі було багато модернізацій. Їх робили, щоб адаптувати авто до різних потреб. До прикладу випускали броньовані машини та швидкі. Також є цивільна модернізація, що йде під брендом Hummer.



Одна з моделей Hummer / Фото Stone Forest

Яке судно привезло вантаж

Суховантаж Ocean Glory спеціалізується саме на військових перевезеннях. Його збудували у 2015 році. Судно – завдовжки 171 метр і має ширину 25 метрів. Максимальна вага, яку воно може перевозити, – приблизно 20 тисяч тонн.



Суховантаж, який привіз військові автомобілі / Фото "Думская"

Зверніть увагу! У США триває посилений курс підготовки екіпажу патрульних катерів типу "Айленд". Штати мають передати новенькі катери на озброєння ВМС ЗСУ. Катери мають надійти в Україну до кінця першого півріччя 2021 року.