У місцевих телеграм-каналах публікують захопливі, а водночас і моторошні фото того, як негода суне в місто.

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В Одесі очікують ураган

На знімках та відео видно, що небо набрало яскраво-блакитного та бірюзового забарвлення, а згодом почорніло. Періодично його підсвічують блискавки, долинають також звуки грому. Наразі дощ не йде, однак місцеві жителі зазначають, що насувається ураган.

Крім того, на одному із відео видно величезний вихор, який кружляє над містом – смерч.

Через несприятливу погоду в одеському аеропорту не змогли приземлитися деякі літаки.



Небо над Одесою стало бірюзове / Фото з телеграму "ХО"



В Одесі очікують негоду / Фото з телеграму "ХО"

На Одесу суне ураган: дивіться відео з телеграму "ХО"