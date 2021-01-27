Одесу накрив снігопад та "деревопад": неймовірні фото й відео

Одесу 27 січня засипало снігом, який почався ще вночі. Вулиці повністю замело, що ускладнило рух транспорту. Крім цього, потужний вітер повалив чимало дерев у місті.
Сніг в Одесі падає досі. Сніговий покрив вже сягнув 6 – 8 сантиметрів.
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Рух транспорту ускладнений, центр міста практично "стоїть". Місцева влада порекомендувала одеситам, за можливості, залишитись вдома.
Комунальники посилено працюють, розчищаючи тротуари та посипаючи дороги сіллю. Також на місце прибули 90 машин спецтехніки.
Снігопад в Одесі, дивіться відео:
Одесу засипало снігом / Фото "Думская":
Відповідно до прогнозів, ситуація буде ускладнюватись, адже, крім снігу, у місті – шквальний вітер. Його пориви сягають 15 – 20 метрів за секунду.
Очевидці публікують відео та фото повалених дерев. У мережі жартують, що разом зі снігом в Одесу прийшов "деревопад".
Повалена гілка дерева в Одесі, дивіться відео: