Одесу 27 січня засипало снігом, який почався ще вночі. Вулиці повністю замело, що ускладнило рух транспорту. Крім цього, потужний вітер повалив чимало дерев у місті.

Джерело: 24 канал, "Думская"

Сніг в Одесі падає досі. Сніговий покрив вже сягнув 6 – 8 сантиметрів.

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Яка ситуація зі снігом в Одесі

Рух транспорту ускладнений, центр міста практично "стоїть". Місцева влада порекомендувала одеситам, за можливості, залишитись вдома.

Де виникли затори

Середньофонтанська вулиці,

Краснова,

Водопровідна,

проспект Небесної Сотні і прилеглі вулиці,

Об'їзна дорога.

Комунальники посилено працюють, розчищаючи тротуари та посипаючи дороги сіллю. Також на місце прибули 90 машин спецтехніки.

Одесу засипало снігом / Фото "Думская":

"Деревопад" в Одесі

Відповідно до прогнозів, ситуація буде ускладнюватись, адже, крім снігу, у місті – шквальний вітер. Його пориви сягають 15 – 20 метрів за секунду.

Очевидці публікують відео та фото повалених дерев. У мережі жартують, що разом зі снігом в Одесу прийшов "деревопад".