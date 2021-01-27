Одесу накрив снігопад та "деревопад": неймовірні фото й відео
Одесу 27 січня засипало снігом, який почався ще вночі. Вулиці повністю замело, що ускладнило рух транспорту. Крім цього, потужний вітер повалив чимало дерев у місті.
Сніг в Одесі падає досі. Сніговий покрив вже сягнув 6 – 8 сантиметрів.
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Яка ситуація зі снігом в Одесі
Рух транспорту ускладнений, центр міста практично "стоїть". Місцева влада порекомендувала одеситам, за можливості, залишитись вдома.
Де виникли затори
- Середньофонтанська вулиці,
- Краснова,
- Водопровідна,
- проспект Небесної Сотні і прилеглі вулиці,
- Об'їзна дорога.
Комунальники посилено працюють, розчищаючи тротуари та посипаючи дороги сіллю. Також на місце прибули 90 машин спецтехніки.
Одесу засипало снігом / Фото "Думская":
"Деревопад" в Одесі
Відповідно до прогнозів, ситуація буде ускладнюватись, адже, крім снігу, у місті – шквальний вітер. Його пориви сягають 15 – 20 метрів за секунду.
Очевидці публікують відео та фото повалених дерев. У мережі жартують, що разом зі снігом в Одесу прийшов "деревопад".
Повалена гілка дерева в Одесі, дивіться відео:
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