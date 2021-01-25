В Одеському порту на іноземному судні знайшли тіло моряка

На кораблі Star Pegasus в Одеському порту знайшли тіло моряка. Померлий був 67-річним громадянином Філіппін.

Джерело: "Думская"

Корабель Star Pegasus стояв біля сьомого причалу Одеського порту. На ньому знайшли тіло моряка.

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Що відомо про загиблого моряка

Вдалося з'ясувати, що помер старший помічник капітана. Чоловікові було 67 років, він – громадянин Філіппін.

Смерть моряка настала раптово. Її остаточну причину встановить експертиза. За попередньою інформацією, на тілі не виявили ознак насильницької смерті.

До слова, Star Pegasus ходить під прапором Маршаллових островів. Корабель прибув до Одеси з Миколаєва 17 січня 2021 року.