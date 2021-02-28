Одеський заповідник відвідали рідкісні птахи – чоботарі: фото

Національний природний парк "Тузловські лимани" відвідали рідкісні птахи чоботарі. Їх також називають шилоклювки.

Природно-заповідна територія знаходиться в Одеській області. Про це розповів еколог, завідувач наукового відділу парку Іван Русев.

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Рідкісні птахи прилетіли в останні день зими

За його словами, в останній день зими в заповідник прилетіли рідкісні і дуже красиві птахи – чоботарі. "Вони з'явилися раптово і полетіли над Кордоном "Тузлівська Амазонія", на мілководдя в пошуках їжі", – розповів експерт.

Цих дивовижних птахів так рано – в кінці зими, на Тузлівських лиманах, я бачу вперше. В минулому році вони прилетіли до нас на тиждень пізніше,

– зазначив Русев.

Він усіх попросив створювати свої оселі, свій особистий світу, не руйнуючи наш спільний і унікальний тендітний світ дикої природи та його неймовірне біорізноманіття.

. Шилоклювку внесено до Червоної книги України.



Чоботарі / Фото Івана Русева

Також еколог подякував всім своїм друзям, а також – всім "друзям" НПП "Тузлівські лимани".

Хто такі чоботарі

Птахи отримали назву "шилоклювка" (швець, чоботар, шилоноска, саблеклюв) через незвичайну форму дзьоба. Він довгий, тонкий, загнутий догори і схожий на шило.

Ці птахи швидко бігають, добре літають, плавають, можуть пірнати, як качки-нирки.

Довжина птаха становить 40 – 45 сантиметрів, розмах крил буває до 77 сантиметрів.