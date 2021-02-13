Війна триває зовсім поруч: одеський театр покаже виставу про окупацію Криму у ЄС

13 лютого 2021 , 15:09
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Одеський театр покаже виставу про окупацію Криму англійською мовою у країнах Євросоюзу. Прем'єра проєкту Crimea 2014 – backup театральної групи "ТЕАТРОК" відбудеться у Берліні.

У Німеччині стартує світове турне. Згодом виставу "Футуристична опера – 2014" також покажуть у Польщі та Франції.

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За словами директорки "ТЕАТРОК" Даші Мелькіної, наразі дуже потрібно говорити з європейськими глядачами. Вистава допоможе порушити важливу для України тему.

В описі проєкту мовиться, що метою авторів є використати культурну дипломатію, як м'яку силу. Вистава нагадуватиме європейцям, що війна триває "не десь там, не десь далеко, а поруч – в Європі".

Що відомо про постановку для ЄС

Ще у 2018 "ТЕАТРОК" презентував себе у артхаусному кінотеатрі Babylon у Берліні.

Тоді берлінський театр Neuköllner Oper схвалив ідею версії "Футуристичної опери – 2014" англійською мовою. Окрім того, театр запропонував проєкту своє партнерство.

Тепер план майбутніх дій трупи складається з багатьох пунктів. З січня до березня оперу потрібно перекласти англійською мовою. Згодом актори вивчатимуть свої вокальні партії. Прем'єри – в Одесі та Берліні – заплановані вже на червень.

Ролі у "Футуристичній опері – 2014" отримають 7 акторів. З них 3 – німецькі митці.

За словами засновника і режисера театру Олексія Коломійцева, ця постановка буде абсолютно новою.

Ми будемо намагатись дотягнутись до європейського театру. Чому через німецьких акторів? Щоб вони зрозуміли в чому вистава і були чесні перед своїми глядачами,
– наголосив режисер.

Що відомо про виставу

  • Вперше "Футуристичну оперу – 2014" поставили ще у 2016 році.
  • Основою для лібрето стала п'єса поета Велимира Хлєбнікова "Нічний обшук", написана ще у 1921 році. Хлєбніков крізь призму власного твору демонструє події у революційному Петрограді (Санкт-Петербурзі".
  • Коломійцев розповів, що цю футуристичну оперу написав ще у 1998 році. Тоді ще ніхто не знав про окупацію Криму, і сюжет був доволі наближеним до першоджерела.
  • У 2016 році Коломійцев повернувся до роботи над оперою. Режисер зізнається: "ми з жахом з'ясували, що це про сьогоднішню Україну. Це більш ніж історія про один обшук, ми говоримо через мале до великого".
  • Ось так через тест, якому вже виповнилося 100 років, "ТЕАТРОК" розповідає про російську окупацію Криму у 2014 році.
  • Головну роль у виставі зіграв народний артист України Олексій Горбунов.

Фрагмент з "Футуристичної опери – 2014": дивіться відео