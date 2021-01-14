Жорстке зіткнення KIA Monave з вантажівкою сталося 14 січня у селі Бурлача Балка, яке відноситься до Чорноморська Одеської області. Власник позашляховика не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

На місці події працювали поліцейські та рятувальники, які вирізали водія KIA з салону. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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Власника позашляховика з важкими травмами госпіталізували медики швидкої.



Удар прийшовся у водійську сторону KIA / Фото пресслужби ДСНС Одеської області

Що відомо про зіткнення KIA з вантажівкою в Чорноморську

Аварія сталася близько 10:40 на вулиці Центральній у селі Бурлача Балка.

Власник KIA Monave не впорався з керуванням та влетів у вантажівку, яка їхала попереду нього.

Внаслідок зіткнення позашляховик отримав вкрай серйозні пошкодження, а водія затисло у салоні.

Щоб дістати потерпілого з понівеченої автівки, рятувальникам довелося зрізати передні та задні стійки позашляховика.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. У Кримінальному кодексі України за це передбачене покарання у вигляді до 1700 гривень штрафу, або до 2 років виправних робіт. Також судді можуть покарати винного арештом на термін до 6 місяців, або обмеженням волі на 3 роки.



Водія KIA терміново госпіталізували / Фото пресслужби ДСНС Одеської області