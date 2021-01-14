В Одеській області позашляховик влетів у фуру: водій дивом вижив – фото
Жорстке зіткнення KIA Monave з вантажівкою сталося 14 січня у селі Бурлача Балка, яке відноситься до Чорноморська Одеської області. Власник позашляховика не впорався з керуванням на слизькій дорозі.
На місці події працювали поліцейські та рятувальники, які вирізали водія KIA з салону. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.
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Удар прийшовся у водійську сторону KIA / Фото пресслужби ДСНС Одеської області
Що відомо про зіткнення KIA з вантажівкою в Чорноморську
- Аварія сталася близько 10:40 на вулиці Центральній у селі Бурлача Балка.
- Власник KIA Monave не впорався з керуванням та влетів у вантажівку, яка їхала попереду нього.
- Внаслідок зіткнення позашляховик отримав вкрай серйозні пошкодження, а водія затисло у салоні.
Щоб дістати потерпілого з понівеченої автівки, рятувальникам довелося зрізати передні та задні стійки позашляховика.
За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. У Кримінальному кодексі України за це передбачене покарання у вигляді до 1700 гривень штрафу, або до 2 років виправних робіт. Також судді можуть покарати винного арештом на термін до 6 місяців, або обмеженням волі на 3 роки.
Водія KIA терміново госпіталізували / Фото пресслужби ДСНС Одеської області
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