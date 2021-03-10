В Одеській області підлітки розважалися погрозами про замінування школи

Джерело:Поліція Одещини
Троє підлітків Розквітівської сільської громади повідомили директору школи про її замінування. Правоохоронці Одеської області перевірили будівлю, проте вибухівки не знайшли.
З неповнолітніми "мінерами" правоохоронці вже провели бесіду, а їхніх батьків притягнуть до відповідальності.
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Правоохоронці провели профілактичну бесіду, пояснили про небезпеку від їхньої дії та про наслідки. Вони додали, що для перевірки таких повідомлень завжди залучаються значні людські та технічні ресурси спеціальних служб.
Діти ще не досягли віку, щоб нести відповідальність за це адміністративне порушення. Тому їхніх батьків можуть покарати за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
В січні 2021 в Одесі "масово" мінували дитячі садки. 15 січня телефоні мінери повідомили про вибух у 185 садках.