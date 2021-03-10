Троє підлітків Розквітівської сільської громади повідомили директору школи про її замінування. Правоохоронці Одеської області перевірили будівлю, проте вибухівки не знайшли.

З неповнолітніми "мінерами" правоохоронці вже провели бесіду, а їхніх батьків притягнуть до відповідальності.

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Близько 18 години на початку березня директор Розквітівської школи отримав дзвінок. Йому повідомили про те, що в середині навчального закладу закладено вибухівку.

Правоохоронці перевірили школу та прилеглу територію, проте вибухових пристроїв не знайшли.

Телефонними "мінерами" виявились хлопці віком 15, 15 та 11 років. Один з них вже був випускником цієї школи, а наймолодший – гостював у родичів. Двоє старших підлітків були односельчанинами.

Їх викрили працівники поліції за кілька днів.

Підлітки сказали, що у такий спосіб просто розважалися.

Важливо! "Телефонним мінерам" посилили відповідальність. Тепер їм може загрожувати ув'язнення терміном від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду, пояснили про небезпеку від їхньої дії та про наслідки. Вони додали, що для перевірки таких повідомлень завжди залучаються значні людські та технічні ресурси спеціальних служб.

Діти ще не досягли віку, щоб нести відповідальність за це адміністративне порушення. Тому їхніх батьків можуть покарати за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

В січні 2021 в Одесі "масово" мінували дитячі садки. 15 січня телефоні мінери повідомили про вибух у 185 садках.