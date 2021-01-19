Загинула у вогні: на Одещині батько не зміг врятувати 2-річну доньку
У Великомихайлівському районі Одещини внаслідок пожежі загинула 2-річна дівчинка. Батько кинувся у палаючий будинок на пошуки дитини, але врятувати її не зміг.
Оселя багатодітної сім’ї загорілася в ніч на 19 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
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Що відомо про пожежу
- За попередньою інформацією фахівців ДСНС, займання в будинку сталося через несправне пічне опалення.
- Пожежа почалася з горища.
- У цей момент всередині перебували 23-річна господиня з 4 маленькими дітками.
- Усі вони міцно спали.
- 28-річний господар сімейства в той час допомагав по господарству своєму родичу.
Жінка прокинулася від задухи, коли в хаті було повно диму. Вона схопила на руки 5-місячне немовля, побудила синів 6 та 4 років і вибігла з ними на вулицю, не знайшовши лише 2-річної донечки. Слідом до хати по дитину побіг батько, але через сильне полум’я і чадний дим його зусилля врятувати дитину були марними,
– повідомили у поліції.
На Одещині внаслідок пожежі загинула дитина / Фото поліції Одеської області
На Одещині внаслідок пожежі загинула дитина / Фото поліції Одеської області
Поліція проводить розслідування
- Слідчі розпочали кримінальну справу з приміткою "нещасний випадок".
- Тіло дівчинки направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
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