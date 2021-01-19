У Великомихайлівському районі Одещини внаслідок пожежі загинула 2-річна дівчинка. Батько кинувся у палаючий будинок на пошуки дитини, але врятувати її не зміг.

Оселя багатодітної сім’ї загорілася в ніч на 19 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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Що відомо про пожежу

За попередньою інформацією фахівців ДСНС, займання в будинку сталося через несправне пічне опалення.

Пожежа почалася з горища.

У цей момент всередині перебували 23-річна господиня з 4 маленькими дітками.

Усі вони міцно спали.

28-річний господар сімейства в той час допомагав по господарству своєму родичу.

Жінка прокинулася від задухи, коли в хаті було повно диму. Вона схопила на руки 5-місячне немовля, побудила синів 6 та 4 років і вибігла з ними на вулицю, не знайшовши лише 2-річної донечки. Слідом до хати по дитину побіг батько, але через сильне полум’я і чадний дим його зусилля врятувати дитину були марними,

– повідомили у поліції.



На Одещині внаслідок пожежі загинула дитина / Фото поліції Одеської області



На Одещині внаслідок пожежі загинула дитина / Фото поліції Одеської області

Поліція проводить розслідування