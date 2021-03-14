В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, якого розшукували кілька діб

Джерело:"Думская"
На Одещині в катакомбах у селі Нерубайське знайшли мертвого чоловіка. Ймовірно, це 26-річний одесит, якого шукали з 5 березня.
Тіло знайшли в частково затопленому підземному колодязі.
Читайте також Зламав коханій шию: на Одещині в селі пара святкувала 8 березня
Рятувальники прибули на місце та дістали хлопця із катакомб за допомогою канатів.
Пошуки хлопця / Фото "Думскої"
Зверніть увагу! На Херсонщині 7 березня зникла 7-річна Марійка Борисова. Дівчинку шукали всім село протягом кількох днів, а 11 березня знайшли мертвою у сараї. Ймовірно, школярку зґвалтували та задушили.
14 березня під варту взяли 52-річного підозрюваного у вбивстві дитини.
В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, дивіться відео:
Хлопця знайшли мертвим / Фото "Думскої"