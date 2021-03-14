В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, якого розшукували кілька діб

14 березня 2021 , 21:09
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Джерело:

"Думская"

На Одещині в катакомбах у селі Нерубайське знайшли мертвого чоловіка. Ймовірно, це 26-річний одесит, якого шукали з 5 березня.

Тіло знайшли в частково затопленому підземному колодязі.

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Рятувальники прибули на місце та дістали хлопця із катакомб за допомогою канатів.


Пошуки хлопця / Фото "Думскої"

Що цьому передувало

  • У телеграм-каналі "Новини Одеси" пишуть, що хлопець 5 березня вийшов з роботи у районі Молдаванки. Близько 22:00 він перестав відповідати рідним.
  • Перед тим одесит написав своїй дівчині, що може не повернутись живим.
  • Вже 6 березня близькі почали його шукати.

Зверніть увагу! На Херсонщині 7 березня зникла 7-річна Марійка Борисова. Дівчинку шукали всім село протягом кількох днів, а 11 березня знайшли мертвою у сараї. Ймовірно, школярку зґвалтували та задушили.

14 березня під варту взяли 52-річного підозрюваного у вбивстві дитини.

В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, дивіться відео:


Хлопця знайшли мертвим / Фото "Думскої"