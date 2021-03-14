На Одещині в катакомбах у селі Нерубайське знайшли мертвого чоловіка. Ймовірно, це 26-річний одесит, якого шукали з 5 березня.

Тіло знайшли в частково затопленому підземному колодязі. Читайте також Зламав коханій шию: на Одещині в селі пара святкувала 8 березня Рятувальники прибули на місце та дістали хлопця із катакомб за допомогою канатів.

Пошуки хлопця / Фото "Думскої" Що цьому передувало У телеграм-каналі "Новини Одеси" пишуть, що хлопець 5 березня вийшов з роботи у районі Молдаванки. Близько 22:00 він перестав відповідати рідним.

Перед тим одесит написав своїй дівчині, що може не повернутись живим.

Вже 6 березня близькі почали його шукати. Зверніть увагу! На Херсонщині 7 березня зникла 7-річна Марійка Борисова. Дівчинку шукали всім село протягом кількох днів, а 11 березня знайшли мертвою у сараї. Ймовірно, школярку зґвалтували та задушили. 14 березня під варту взяли 52-річного підозрюваного у вбивстві дитини. В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, дивіться відео:

Хлопця знайшли мертвим / Фото "Думскої"