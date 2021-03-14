В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, якого розшукували кілька діб
На Одещині в катакомбах у селі Нерубайське знайшли мертвого чоловіка. Ймовірно, це 26-річний одесит, якого шукали з 5 березня.
Джерело:"Думская"
Тіло знайшли в частково затопленому підземному колодязі.
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Рятувальники прибули на місце та дістали хлопця із катакомб за допомогою канатів.
Пошуки хлопця / Фото "Думскої"
Що цьому передувало
- У телеграм-каналі "Новини Одеси" пишуть, що хлопець 5 березня вийшов з роботи у районі Молдаванки. Близько 22:00 він перестав відповідати рідним.
- Перед тим одесит написав своїй дівчині, що може не повернутись живим.
- Вже 6 березня близькі почали його шукати.
В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, дивіться відео:
Хлопця знайшли мертвим / Фото "Думскої"
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