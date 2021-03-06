По 6 тисяч доларів за "мандрівку": прикордонники спіймали мігрантів з Сирії

Джерело:Державна прикордонна служба України
Двоє сирійців потрапили в Україну у вантажному контейнері на теплоході. Їх виявили прикордонники Одеської області під час огляду вантажу.
Судно йшло з Туреччини в Німеччину, проте зробило зупинку в Чорноморську Одеської області. Допоки теплохід стояв, нелегали розрізали тент вантажівки, щоб пробратися на берег.
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Метою їхньої подорожі було бажання потрапити до порту країни ЄС.
В обох іноземців були паспорти громадян Сирії. Порушники зізналися, що Україну хотіли проїхати транзитом на шляху в Німеччину,
– зазначили у Держприкродонслужбі.
За цю нелегальну мандрівку кожен з сирійців заплатив по 6 тисяч доларів США.
Але наразі горе-мігранти повертаються теплоходом у Туреччину.
У яких умовах мандрували сирійці дивіться у відео: