Двоє сирійців потрапили в Україну у вантажному контейнері на теплоході. Їх виявили прикордонники Одеської області під час огляду вантажу.

Судно йшло з Туреччини в Німеччину, проте зробило зупинку в Чорноморську Одеської області. Допоки теплохід стояв, нелегали розрізали тент вантажівки, щоб пробратися на берег.

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Метою їхньої подорожі було бажання потрапити до порту країни ЄС.

В обох іноземців були паспорти громадян Сирії. Порушники зізналися, що Україну хотіли проїхати транзитом на шляху в Німеччину,

– зазначили у Держприкродонслужбі.

За цю нелегальну мандрівку кожен з сирійців заплатив по 6 тисяч доларів США.

Але наразі горе-мігранти повертаються теплоходом у Туреччину.

У яких умовах мандрували сирійці дивіться у відео: