Одеські прикордонники були в банді наркоторговців: СБУ затримала урупування – фото

Джерело:фейсбук Одеської СБУ
В Одесі працівники Служби безпеки України викрили групу накроторговців. До злочинної банди входили колишній та діючі посадовці Держприкордонслужби. Їх затримали, коли вони намагалися збути психотропні речовини.
Зловмисники реалізовували наркотичні речовини в Одесі. Частину партії збували через місцевих наркодилерів.
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Працівники СБУ затримали банду наркоторговців / фото СБУ
У злочинців виявили психотропні речовини для збуту / фото СБУ