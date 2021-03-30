Одеські прикордонники були в банді наркоторговців: СБУ затримала урупування – фото

Джерело:

фейсбук Одеської СБУ

В Одесі працівники Служби безпеки України викрили групу накроторговців. До злочинної банди входили колишній та діючі посадовці Держприкордонслужби. Їх затримали, коли вони намагалися збути психотропні речовини.

Зловмисники реалізовували наркотичні речовини в Одесі. Частину партії збували через місцевих наркодилерів.

Актуально Завдав 24 мільйони гривень збитків державі: чиновнику Мін'юсту оголосили підозру

Що відомо про затримання

  • Працівники СБУ затримали групу осіб, які збували амфетамін.
  • Операцію із викриття злочинців проводили спільно з кінологічною службою Одеської митниці та військової прокуратури.


Працівники СБУ затримали банду наркоторговців / фото СБУ

  • В автомобілі одного із затриманих знайшли пів кілограма підготовленого до збуту амфетаміну.
  • В інших учасників угруповання виявили наркотичні речовини, а також засоби зв'язку і банківські картки. Вони є доказами у їх протиправній діяльності.


У злочинців виявили психотропні речовини для збуту / фото СБУ

  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідство триває.
  • Наразі готують документи, щоб оголосити затриманим про підозру.