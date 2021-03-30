Одеські прикордонники були в банді наркоторговців: СБУ затримала урупування – фото
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В Одесі працівники Служби безпеки України викрили групу накроторговців. До злочинної банди входили колишній та діючі посадовці Держприкордонслужби. Їх затримали, коли вони намагалися збути психотропні речовини.
Джерело:фейсбук Одеської СБУ
Зловмисники реалізовували наркотичні речовини в Одесі. Частину партії збували через місцевих наркодилерів.
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Що відомо про затримання
- Працівники СБУ затримали групу осіб, які збували амфетамін.
- Операцію із викриття злочинців проводили спільно з кінологічною службою Одеської митниці та військової прокуратури.
Працівники СБУ затримали банду наркоторговців / фото СБУ
- В автомобілі одного із затриманих знайшли пів кілограма підготовленого до збуту амфетаміну.
- В інших учасників угруповання виявили наркотичні речовини, а також засоби зв'язку і банківські картки. Вони є доказами у їх протиправній діяльності.
У злочинців виявили психотропні речовини для збуту / фото СБУ
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідство триває.
- Наразі готують документи, щоб оголосити затриманим про підозру.
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