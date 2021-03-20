Контрабанда на 3 мільйони: в Одесі вилучили тисячі пачок сигарет з Арабських Еміратів – відео

Джерело:Держприкордонслужба
Держприкордонслужба зупинила в Одесі контрабанду сигарет на 3 мільйони гривень. Прикордонникам вдалось вилучити 100 тисяч пачок сигарет.
Контрабанду тютюнових виробів намагались здійснити під виглядом споживчих товарів. Операцію зупинили в аеропорту Одеси у п'ятницю, 19 березня.
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Величезний вантаж прибув з міста Дубай. Прикордонникам вдалось вилучити приблизно 200 ящиків сигарет виробництва ОАЕ.
Блокувати контрабанду сигарет співробітникам Держаної прикордонної служби допомогли працівники митниці та Служби безпеки України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення.
Прикордонники зупинили контрабанду сигарет: дивіться відео