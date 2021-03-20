Держприкордонслужба зупинила в Одесі контрабанду сигарет на 3 мільйони гривень. Прикордонникам вдалось вилучити 100 тисяч пачок сигарет.

Контрабанду тютюнових виробів намагались здійснити під виглядом споживчих товарів. Операцію зупинили в аеропорту Одеси у п'ятницю, 19 березня. До слова Пів кілограма кокаїну в кавоварці: СБУ завадила контрабанді наркотиків з Іспанії Величезний вантаж прибув з міста Дубай. Прикордонникам вдалось вилучити приблизно 200 ящиків сигарет виробництва ОАЕ. Блокувати контрабанду сигарет співробітникам Держаної прикордонної служби допомогли працівники митниці та Служби безпеки України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення. Прикордонники зупинили контрабанду сигарет: дивіться відео Останні затримання масштабних контрабанд 26 лютого прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею вилучили понад 700 пачок цигарок з позашляховика Land Rover. Контрабандист вирішив заховати їх у порожнинах фар та під бамперами.

На початку лютого правоохоронці зупинили контрабанду цигарок на приблизно 10 мільйонів гривень. Сигарети намагались провести через столичний аеропорт "Бориспіль" з Об'єднаних Арабських Еміратів.

5 лютого співробітники Держприкордонслужби вилучили в українця 37 тисяч пачок білоруських сигарет. Чоловік намагався таємно вивезти їх в Польщу.