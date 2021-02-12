В Одесі знайшли повішаним 10-річного хлопчика

В Одесі на Таїрово ввечері 11 лютого вчинив самогубство 10-річний хлопчик. Він повісився на міжкімнатній двері на проспекті Академіка Глушка.

Про жахливу трагедію повідомляє низка місцевих ЗМІ та телеграм-канали.

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Як розповіли сусіді, мати, яка працює вчителькою, знайшла дитину – він був повішаний на поясі від халата.

Відомо, що батько хлопчика не жив з ними.

Деталі трагедії встановлюються.

Дитячі самогубства на Київщині

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві та області, а також у Харкові сталась декілька самогубств серед дітей та підлітків – вони вистрибнули з багатоповерхівок.

В соцмережах батьки стверджують, що це не випадковість, а серед молоді активізувалась нова жахлива "гра", за аналогом "Синього кита", – коли дітей доводили до самогубств.