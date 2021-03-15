На набережній 15 станції Великого Фонтану в Одесі зламали більше десятка вуличних ліхтарів. Всі вони простояли лише кілька років.

Вандали зламали ліхтарі лише на одній зупинці набережної. Хто це зробив – невідомо.

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Зламані ліхтарі на набережній Одеси / Фото "Культурометр Одеси"

Що відомо про зламані ліхтарі

Зламали кожен ліхтар в цьому місці. Більшість із них – зігнуті, а в деяких збито захисний корпус. На сусідній зупинці встановлено такі ж ліхтарі, але вони не постраждали.



Ліхтар у якого збитий корпус / Фото "Культурометр Одеси"

Коли їх встановили



Реконструкція на 16 станції Великого Фонтану / Фото "Думская"

Ці ліхтарі з`явились у 2017 році. Вони є прикрасою опорної стіни набережної. Їх встановили на 15 і 16 станціях Великого Фонтану.

Місцезнаходження 15 станції Великого Фонтану / Карта

Зверніть увагу! В Одесі протягом останніх років триває реконструкція старої частини міста. Зокрема, нещодавно почалася реконструкція Французького Бульвару. Там планують додати смугу для громадського транспорту, щоб зменшити кількість заторів. Екоактивісти виступали за висадку там додаткових дерев, але це було безрезультатно.