В Одесі жінка викинула з 10 поверху кота і напівживого добивала ножем

Джерело:Поліція Одеської області
В одному з дворів Одеси, прямо у сміттєвому баці, знайшли труп кота. Як виявилося, пізніше, його жорстоко вбила власниця.
Про загибель кота в поліцію повідомила місцева мешканка. Випадок нечуваної жорстокості до тварини стався Десантному бульварі.
Тим часом На Львівщині чоловік жорстоко вбив сусідського собаку
Померлу тварину правоохоронці направили на експертизу.
За жорстоке поводження з твариною жінці загрожує або штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на до шести місяців або обмеження волі до трьох років.