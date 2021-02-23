В Одесі жінка викинула з 10 поверху кота і напівживого добивала ножем
В одному з дворів Одеси, прямо у сміттєвому баці, знайшли труп кота. Як виявилося, пізніше, його жорстоко вбила власниця.
Джерело:Поліція Одеської області
Про загибель кота в поліцію повідомила місцева мешканка. Випадок нечуваної жорстокості до тварини стався Десантному бульварі.
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Як сталося вбивство кота
- Поліцейські одразу встановили вбивцю кота: нею виявилася його власниця – 57-річна одеситка.
- Жінка зізналася: вбила кота, бо він її подряпав.
- Вона розізлилася і викинула його з вікна 10 поверху.
- Але коли кіт почав подавати ознаки життя, жінка спустилася надвір і добила його, штрикаючи ножем.
- Труп кота вона викинула у сміттєвий бак.
Померлу тварину правоохоронці направили на експертизу.
За жорстоке поводження з твариною жінці загрожує або штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на до шести місяців або обмеження волі до трьох років.
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