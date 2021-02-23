В одному з дворів Одеси, прямо у сміттєвому баці, знайшли труп кота. Як виявилося, пізніше, його жорстоко вбила власниця.

Про загибель кота в поліцію повідомила місцева мешканка. Випадок нечуваної жорстокості до тварини стався Десантному бульварі.

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Як сталося вбивство кота

Поліцейські одразу встановили вбивцю кота: нею виявилася його власниця – 57-річна одеситка.

Жінка зізналася: вбила кота, бо він її подряпав.

Вона розізлилася і викинула його з вікна 10 поверху.

Але коли кіт почав подавати ознаки життя, жінка спустилася надвір і добила його, штрикаючи ножем.

Труп кота вона викинула у сміттєвий бак.

Померлу тварину правоохоронці направили на експертизу.

За жорстоке поводження з твариною жінці загрожує або штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на до шести місяців або обмеження волі до трьох років.