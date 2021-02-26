В Одесі збиратимуть американські військові вертольоти

Джерело:"Думская"
На Одеському авіаційному заводі розпочнуть збірку американських вертольотів Bell UH-1 Iroquois. Перший борт планують створити до 30-річниці Незалежності України.
Виробництво розмістять на одному із цехів заводу. Про це заявив директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв.
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Організація виробництва вертольотів зараз перебуває на завершальній стадії. Проєкт фінансується інвестиційними коштами,
– заявив Гусєв.
За словами директора авіазаводу Віталій Юхачов, Iroquois – багатоцільовий вертоліт. Він може бути і транспортним, і пасажирським, а при наявності підвісного озброєння – ударним.
Прототип Iroquois здійснив перший випробувальний політ у жовтні 1956 року. Бойові можливості вертольоту повністю розкрилися під час війни у В'єтнамі, куди вони прибули в 1962 році. Iroquois використовували для доставлення спецпідрозділів, вирішення транспортних завдань та завдання ударів.
Iroquois брав участь практично у всіх війнах останніх 50 років. Зараз він перебуває на озброєнні понад 70 країн світу.
В Одесі збиратимуть американські вертольоти / Фото "Думская"