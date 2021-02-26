На Одеському авіаційному заводі розпочнуть збірку американських вертольотів Bell UH-1 Iroquois. Перший борт планують створити до 30-річниці Незалежності України.

Деталі збірки вертольотів в Одесі

Виробництво розмістять на одному із цехів заводу. Про це заявив директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв.

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Організація виробництва вертольотів зараз перебуває на завершальній стадії. Проєкт фінансується інвестиційними коштами,

– заявив Гусєв.

Що відомо про вертоліт Iroquois

За словами директора авіазаводу Віталій Юхачов, Iroquois – багатоцільовий вертоліт. Він може бути і транспортним, і пасажирським, а при наявності підвісного озброєння – ударним.

Прототип Iroquois здійснив перший випробувальний політ у жовтні 1956 року. Бойові можливості вертольоту повністю розкрилися під час війни у ​​В'єтнамі, куди вони прибули в 1962 році. Iroquois використовували для доставлення спецпідрозділів, вирішення транспортних завдань та завдання ударів.

Iroquois брав участь практично у всіх війнах останніх 50 років. Зараз він перебуває на озброєнні понад 70 країн світу.



В Одесі збиратимуть американські вертольоти / Фото "Думская"



Проєкт фінансується інвестиційними коштами / Фото "Думская"