В Одесі затримали злочинця з Закавказзя: він представляв інтереси "злодія в законі" з Росії

Джерело:Поліція Одещини
Поліція Одеської області затримала 32-річного іноземного злочинця. Зараз чоловік перебуває під вартою. Правоохоронці перевіряють низку справ, до яких він може бути причетним.
Зловминик представляв інтереси російського "злодія в законі". Він фактично був довіреною особою криміналітету.
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Докази причетності до злочину / Фото патрульної поліції Одещини
Поліція схопила іноземця-зловмисника / Фото патрульної поліції Одещини
Докази причетності до зазначених правопорушень / Фото патрульної поліції Одещини
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