Поліція Одеської області затримала 32-річного іноземного злочинця. Зараз чоловік перебуває під вартою. Правоохоронці перевіряють низку справ, до яких він може бути причетним.

Зловминик представляв інтереси російського "злодія в законі". Він фактично був довіреною особою криміналітету. До теми В Одесі іноземець зі стріляниною пограбував працівницю хостелу, його затримали: фото Що відомо про затриманого Іноземця розшукували більше ніж пів року – правоохоронці занесли його в базу ще у вересні 2020 року.

Він скоїв квартирну крадіжку та викрав нагородну зброю. Через це відкрили 2 кримінальних провадження.

Докази причетності до злочину / Фото патрульної поліції Одещини Інформацію про переховування чоловіка отримали співробітники міграційної поліції.

Вони спільно з оперативною групою затримали зловмисника та провели обшук.

Поліція схопила іноземця-зловмисника / Фото патрульної поліції Одещини В його помешканні правоохоронці знайшли докази: вилучили знаряддя, які підтверджують причетність до скоєних злочинів.

Докази причетності до зазначених правопорушень / Фото патрульної поліції Одещини Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Зверніть увагу Аваков розкритикував одеського суддю через звільнення від покарання "злодія в законі" Як відбувалось затримання злочинця з Закавказзя: відео