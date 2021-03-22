В Одесі затримали злочинця з Закавказзя: він представляв інтереси "злодія в законі" з Росії
Поліція Одеської області затримала 32-річного іноземного злочинця. Зараз чоловік перебуває під вартою. Правоохоронці перевіряють низку справ, до яких він може бути причетним.
Джерело:Поліція Одещини
Зловминик представляв інтереси російського "злодія в законі". Він фактично був довіреною особою криміналітету.
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Що відомо про затриманого
- Іноземця розшукували більше ніж пів року – правоохоронці занесли його в базу ще у вересні 2020 року.
- Він скоїв квартирну крадіжку та викрав нагородну зброю. Через це відкрили 2 кримінальних провадження.
Докази причетності до злочину / Фото патрульної поліції Одещини
- Інформацію про переховування чоловіка отримали співробітники міграційної поліції.
- Вони спільно з оперативною групою затримали зловмисника та провели обшук.
Поліція схопила іноземця-зловмисника / Фото патрульної поліції Одещини
- В його помешканні правоохоронці знайшли докази: вилучили знаряддя, які підтверджують причетність до скоєних злочинів.
Докази причетності до зазначених правопорушень / Фото патрульної поліції Одещини
- Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.
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