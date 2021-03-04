Вперше в історії України: в Одесі засудили програміста, який "кинув" компанію

Апеляційний суд Одеси засудив до 3 років ув'язнення Олександра Петрова за його професійну діяльність. Програміста звинуватили у тому, що він допоміг норвезькій компанії кинути іншу компанію, а також українських партнерів.

Деталі ув'язнення програміста

Петрова засудили за несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку.

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Підсудного взяли під варту в залі суду. Він чекає, кол його відправлять в колонію. Після відбуття терміну Петров не зможе працювати програмістом ще впродовж року.

Обвинувачений не проявив щирого каяття, не визнав себе винним, не відшкодував завдані збитки навіть частково, не сприяв розкриттю злочину, а навпаки, всіляко затягував судовий розгляд справи,

– мовиться у вироку.

Безпрецедентний випадок в історії України

За даними видання, це перший в історії нашої країни випадок, коли до реального терміну засудили програміста у зв'язку з його професійною діяльністю. Засуджений брав участь у розробці сайту для норвезької компанії Visum Service AS, яка надає послуги з оформлення віз.

За словами адвоката потерпілих Валерія Судакова, справу розгляди 8 років.

У 2011 році Visum Service AS замовила в іншої норвезької компанії під назвою Cloud Consulting AS створення спеціалізованого сайту для онлайн купівлі віз, перевірки справжності різних документів тощо. Роботу оцінили в 300 тисяч євро.

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Cloud Consulting AS знайшла субпідрядника в Україні – фірму "Європейська агенція високих технологій". Групу, що займається в ній розробкою продукту, очолив Петров.

3 роки тюрми за 5 тисяч євро

Коли сайт був готовий на 95%, замовник вирішив, що 300 тисяч – це дуже багато, і звернувся безпосередньо до Петрова. Йому запропонували за 5 тисяч євро закінчити роботу самостійно, після чого видалити програмний код з серверів корпоративної мережі ЄАВТ і Cloud Consulting AS.

Петров, завчасно звільнившись зі своєї компанії, так і зробив, однак його встигли викрити.

Правоохоронці встановили, що своїми діями він завдав роботодавцю і підряднику збитки в розмірі 4,5 мільйона гривень.