В Одесі 13 січня невідомий замінував десятки закладів дошкільної освіти, суд та прокуратуру. Інформацію про мінування перевіряють правоохоронці.

Лист з попередженням про замінування прийшов на електрону пошту поліцейських о 10:30. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області у фейсбуці.

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Що саме замінували

26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста;

Малиновський районний суд Одеси;

будівлю Одеської обласної прокуратури.

Наразі вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи перевіряють об'єкти.

Не перші мінування

12 січня в Одесі також "мінували" низку об'єктів соціальної інфраструктури та Малиновський суд. Однак, після перевірки жодних вибухових пристроїв не знайшли.