В Одесі замінували 26 дитячих садків: деталі
В Одесі 13 січня невідомий замінував десятки закладів дошкільної освіти, суд та прокуратуру. Інформацію про мінування перевіряють правоохоронці.
Лист з попередженням про замінування прийшов на електрону пошту поліцейських о 10:30. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області у фейсбуці.
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Що саме замінували
- 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста;
- Малиновський районний суд Одеси;
- будівлю Одеської обласної прокуратури.
Наразі вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи перевіряють об'єкти.
Не перші мінування
12 січня в Одесі також "мінували" низку об'єктів соціальної інфраструктури та Малиновський суд. Однак, після перевірки жодних вибухових пристроїв не знайшли.
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