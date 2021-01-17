В Україну у ніч з 16 на 17 січня прийшли морози, місцями термометри показували -30 градусів. На Півдні України температура повітря знизилася до -14 градусів, але навіть цього вистачило, щоб у Чорному морі утворилося незвичне природне явище.

Через велику різницю в температурі море буквально "закипіло". Відео цього явища оприлюднили місцеві жителі, пише "Думская".

Важливо Прогноз погоди на 17 січня: в Україну йде мороз до -30 градусів, на дорогах буде ожеледиця

Відомо, що 17 січня температура в Одесі становила -14 градусів, натомість море прогрілося до +3...+5 градусів. Різниця температур навколишнього середовища і моря становила приблизно 20 градусів, через що і з'явилося таке захоплююче природне явище, коли над водою клубочиться пара.



В Одесі через сильні морози "закипіло" море / Фото Одеса INFO

Ранкове море в Одесі: дивіться відео

"Кипляче" море в Одесі: дивіться відео

Раніше повідомляли, що в Одесі напередодні Нового року зацвіло безліч літніх квітів. Місцевий фотограф відобразив красу на фото і зазначив, що розквітли не тільки первоцвіти, але і дикі іриси.

Якою буде погода найближчими днями

Упродовж найближчих діб, 16 – 18 січня, в Україні й надалі можна буде спостерігати холодну погоду з морозами до -14…-20 градусів. Проте ще холодніше буде на сході – там температура опуститься до -22…-24 градусів.

За прогнозом синоптиків, у січні морози будуть лише поглиблюватись. Проте у лютому таки стане трішки тепліше.