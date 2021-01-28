Блискавки без грому: незвичне природне явище зафіксували в Одесі – вражаюче відео

28 січня 2021 , 12:07
Читать новость на русском

У ніч проти 28 січня в Одесі зафіксували на горизонті блискавку без грому. Таке погодне явище є дуже незвичним під час зими.

Джерело: "Одесса Сейчас"

Найкраще незвичну блискавку було помітно з вулиці Балківської.

Актуально Негода не відступає: вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпеки

Ще один погодний "сюрприз" неабияк здивував одеситів. Своїми враженнями вони діляться у мережі.

Зверніть увагу! Блискавки виникають під час гроз, які є характерними для теплих пір року. Водночас іноді серед зими трапляються снігові грози. Тоді з неба падає крижаний дощ або сніг. Такі явища є доволі рідкісними.

В Одесі зафіксували блискавки без грому: дивіться відео

Негода в Одесі: що відомо

  • Станом на 28 січня в Одесі рятувальники оголосили про ІІІ – червоний – рівень небезпеки.
  • Упродовж дня там має випасти до 30 – 40 сантиметрів снігу.
  • Лише за добу 27 січня рятувальникам довелося 47 разів приїжджати на допомогу людям, які опинилися у пастці негоди.
  • Зі снігового полону вдалося звільнити 296 одиниць транспорту.
  • Проїзд по дорогах Одеса – Рені та Одеса – Кучурган тимчасово заборонили.
  • Також на Одещині прогнозують шквальні вітри та хуртовини.
  • Негода може знеструмити сотні населених пунктів.
Цікаво! Червоний рівень небезпеки в Україні оголосили вперше за 2 роки.