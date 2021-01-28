Блискавки без грому: незвичне природне явище зафіксували в Одесі – вражаюче відео

У ніч проти 28 січня в Одесі зафіксували на горизонті блискавку без грому. Таке погодне явище є дуже незвичним під час зими.
Джерело: "Одесса Сейчас"
Найкраще незвичну блискавку було помітно з вулиці Балківської.
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Ще один погодний "сюрприз" неабияк здивував одеситів. Своїми враженнями вони діляться у мережі.Зверніть увагу! Блискавки виникають під час гроз, які є характерними для теплих пір року. Водночас іноді серед зими трапляються снігові грози. Тоді з неба падає крижаний дощ або сніг. Такі явища є доволі рідкісними.
В Одесі зафіксували блискавки без грому: дивіться відео