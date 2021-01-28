У ніч проти 28 січня в Одесі зафіксували на горизонті блискавку без грому. Таке погодне явище є дуже незвичним під час зими.

Джерело: "Одесса Сейчас" Найкраще незвичну блискавку було помітно з вулиці Балківської. Актуально Негода не відступає: вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпеки Ще один погодний "сюрприз" неабияк здивував одеситів. Своїми враженнями вони діляться у мережі. Зверніть увагу! Блискавки виникають під час гроз, які є характерними для теплих пір року. Водночас іноді серед зими трапляються снігові грози. Тоді з неба падає крижаний дощ або сніг. Такі явища є доволі рідкісними. В Одесі зафіксували блискавки без грому: дивіться відео Негода в Одесі: що відомо Станом на 28 січня в Одесі рятувальники оголосили про ІІІ – червоний – рівень небезпеки.

Упродовж дня там має випасти до 30 – 40 сантиметрів снігу.

Лише за добу 27 січня рятувальникам довелося 47 разів приїжджати на допомогу людям, які опинилися у пастці негоди.

Зі снігового полону вдалося звільнити 296 одиниць транспорту.

Проїзд по дорогах Одеса – Рені та Одеса – Кучурган тимчасово заборонили.

Також на Одещині прогнозують шквальні вітри та хуртовини.

Негода може знеструмити сотні населених пунктів. Цікаво! Червоний рівень небезпеки в Україні оголосили вперше за 2 роки.