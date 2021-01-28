Блискавки без грому: незвичне природне явище зафіксували в Одесі – вражаюче відео
У ніч проти 28 січня в Одесі зафіксували на горизонті блискавку без грому. Таке погодне явище є дуже незвичним під час зими.
Джерело: "Одесса Сейчас"
Найкраще незвичну блискавку було помітно з вулиці Балківської.
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Ще один погодний "сюрприз" неабияк здивував одеситів. Своїми враженнями вони діляться у мережі.
В Одесі зафіксували блискавки без грому: дивіться відео
Негода в Одесі: що відомо
- Станом на 28 січня в Одесі рятувальники оголосили про ІІІ – червоний – рівень небезпеки.
- Упродовж дня там має випасти до 30 – 40 сантиметрів снігу.
- Лише за добу 27 січня рятувальникам довелося 47 разів приїжджати на допомогу людям, які опинилися у пастці негоди.
- Зі снігового полону вдалося звільнити 296 одиниць транспорту.
- Проїзд по дорогах Одеса – Рені та Одеса – Кучурган тимчасово заборонили.
- Також на Одещині прогнозують шквальні вітри та хуртовини.
- Негода може знеструмити сотні населених пунктів.
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