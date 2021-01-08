Щоб збільшити народжуваність: в Одесі заборонили продаж презервативів на час локдауну
В Україні з 8 січня почав діяти локдаун. Однак окремі заборони Кабміну викликали неабияке обурення серед українців. Це й не дивно, адже на понад 2 тижні в Україні не можна буде придбати жіночі колготки, шкарпетки та інші не менш важливі товари.
Чи не найбільше обурюються одесити, адже там заборонили продаж презервативів. Фотодоказ цього опублікували у телеграм-каналі "Думская".
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Розлючені мешканці Одеси публікують у соцмережах фото прилавків "на карантині". На одному з фото видно, як цілу полицю з презервативами обклеїли стрічкою. Також під заборону потрапили й інші "особливо небезпечні товари", серед них:
- жіночі колготки;
- шкарпетки;
- лампочки;
- освіжувачі повітря;
- засоби для догляду за взуттям.
В Одесі заборонили продаж презервативів / Фото "Думская"
Реакція українців
Користувачі у соцмережах не втрачають свого оптимізму та припускають, що у такий спосіб Кабмін "рятує людей від шкарпеток". Та, можливо, намагається збільшити народжуваність серед українців, заборонивши продаж презервативів.
Однак були й ті, хто схвально оцінив заборону "небезпечних колготок". На їхню думку, чим менший асортимент у магазині, тим менші черги.
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