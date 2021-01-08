В Україні з 8 січня почав діяти локдаун. Однак окремі заборони Кабміну викликали неабияке обурення серед українців. Це й не дивно, адже на понад 2 тижні в Україні не можна буде придбати жіночі колготки, шкарпетки та інші не менш важливі товари.

Чи не найбільше обурюються одесити, адже там заборонили продаж презервативів. Фотодоказ цього опублікували у телеграм-каналі "Думская".

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Розлючені мешканці Одеси публікують у соцмережах фото прилавків "на карантині". На одному з фото видно, як цілу полицю з презервативами обклеїли стрічкою. Також під заборону потрапили й інші "особливо небезпечні товари", серед них:

жіночі колготки;

шкарпетки;

лампочки;

освіжувачі повітря;

засоби для догляду за взуттям.



В Одесі заборонили продаж презервативів / Фото "Думская"

Реакція українців

Користувачі у соцмережах не втрачають свого оптимізму та припускають, що у такий спосіб Кабмін "рятує людей від шкарпеток". Та, можливо, намагається збільшити народжуваність серед українців, заборонивши продаж презервативів.

Однак були й ті, хто схвально оцінив заборону "небезпечних колготок". На їхню думку, чим менший асортимент у магазині, тим менші черги.

Зверніть увагу! Кабміну дозволив продаж продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, побутової хімії, засобів зв'язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу