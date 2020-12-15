Продав ноутбук і зґвалтував: в Одесі за насильство над родичкою заарештували чоловіка
27-річного мешканця Одеси підозрюють у скоєнні сексуального насильства щодо 19-річної дівчини. 15 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.
Слідчі вважають, що зібрали достатню кількість доказів скоєння злочину затриманим, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області. Затримали ймовірного зловмисника на території сусіднього регіону.
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Що відомо про зґвалтування 19-річної дівчини в Одесі
Після цього зловмисник нібито запропонував їй вступити з ним у статеві стосунки. Коли ж дівчина відповіла відмовою, власник торговельної точки зламав їй ніс та зґвалтував.
Щоб уникнути відповідальності за скоєне, чоловік втік з Одеської області.
Правоохоронці знайшли підозрюваного та затримали його.
Як можуть покарати порушника
Наразі мешканець Одеси перебуває в СІЗО без права виходу під заставу.
Якщо суд визнає провину підозрюваного, йому загрожує від 3 до 5 років тюрми.
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