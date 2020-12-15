27-річного мешканця Одеси підозрюють у скоєнні сексуального насильства щодо 19-річної дівчини. 15 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Слідчі вважають, що зібрали достатню кількість доказів скоєння злочину затриманим, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області. Затримали ймовірного зловмисника на території сусіднього регіону.

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Інкримінують йому не тільки зґвалтування дівчини, але й напад на неї.

Що відомо про зґвалтування 19-річної дівчини в Одесі

За даними слідства, постраждала прийшла до торгового павільйону свого родича, щоб придбати у нього ноутбук. Коли чоловік підібрав для неї гаджет, він запропонував їй каву.

Після цього зловмисник нібито запропонував їй вступити з ним у статеві стосунки. Коли ж дівчина відповіла відмовою, власник торговельної точки зламав їй ніс та зґвалтував.

Щоб уникнути відповідальності за скоєне, чоловік втік з Одеської області.

Правоохоронці знайшли підозрюваного та затримали його.

Як можуть покарати порушника

Наразі мешканець Одеси перебуває в СІЗО без права виходу під заставу.

Якщо суд визнає провину підозрюваного, йому загрожує від 3 до 5 років тюрми.