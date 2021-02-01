Встромив ніж у спину та побив палицею: в Одесі за вбивство дружини затримали чоловіка

52-річного одесита підозрюють у скоєнні жахливого вбивства власної дружини. Він нібито жорстоко розправився з жінкою, після чого намагався сховати сліди злочину.

Джерело: пресслужба поліції Одеси

Про загибель жінки правоохоронці дізналися від самого підозрюваного. Чоловік подзвонив до копів та повідомив їм про те, що його дружина нібито впала та отримала смертельні травми.

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Також зловмисник зателефонував до швидкої.

Що відомо про вбивство жінки в Одесі



Чоловік зламав палицю о спину власної дружини / Фото пресслужби поліції Одеської області

Поліцейські, які прибули на місце побачили, що характер ушкоджень жінки ніяк не збігався з історією, яку розповідав господар квартири.

Правоохоронці знайшли у квартирі скривавлений ніж, після чого чоловік зізнався у скоєному злочині.

Як з'ясували слідчі, подружжя влаштувало застілля з розпиванням оковитої. Під час застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт.

Зловмисник схопився за ніж та встромив його дружині у спину. Після цього він почав бити жінку дерев'яною палицею та навіть зламав її.

Підозрюваного затримали. Йому вже оголосили підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті постраждалої.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Незабаром фігуранту справи обиратимуть запобіжний захід.