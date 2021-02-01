Встромив ніж у спину та побив палицею: в Одесі за вбивство дружини затримали чоловіка

52-річного одесита підозрюють у скоєнні жахливого вбивства власної дружини. Він нібито жорстоко розправився з жінкою, після чого намагався сховати сліди злочину.
Джерело: пресслужба поліції Одеси
Про загибель жінки правоохоронці дізналися від самого підозрюваного. Чоловік подзвонив до копів та повідомив їм про те, що його дружина нібито впала та отримала смертельні травми.
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Чоловік зламав палицю о спину власної дружини / Фото пресслужби поліції Одеської області
Підозрюваного затримали. Йому вже оголосили підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті постраждалої.
Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Незабаром фігуранту справи обиратимуть запобіжний захід.