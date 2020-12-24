19-річну дівчину поліцейські Одеси 19-річну дівчину підозрюють у завданні 46-річному перехожему ножового поранення у груди . Вона нібито напала на чоловіка через звичайне прохання дати йому мобільний, щоб зателефонувати.

Дівчину затримали за кілька днів після того, як вона нібито скоїла злочин. Про це повідомили у поліції Одеси.

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Життя самого постраждалого врятували медики.

Насварила та вдарила ножем

Як з'ясували поліціянти, інцидент стався після того, як до дівчини підійшов 46-річний перехожий.

Він попросив у неї телефон, щоб зателефонувати. Натомість молодиця почала його сварити за таке прохання, а згодом – дістала ніж та вдарила у груди.

Після цього дівчина втекла з місця інциденту. Свідки злочину викликали швидку та правоохоронців.

Слідчі з'ясували, де переховується ймовірна порушниця закону. Вона була у знайомих та сподівалася уникнути покарання за скоєне.

Що чекає на 19-річну порушницю

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрито кримінальну справу.

Дівчині вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Якщо її провину доведуть в суді, їй загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Дивіться відео з підозрюваною в ударі чоловіка ножем у центрі Одеси: