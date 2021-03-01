Била ножем у спину: в Одесі за підозрою у вбивстві матері затримали 34-річну жінку

Поліцейські Одеси вважають, що місцева мешканка жорстко вбила свою 71-річну матір під час одного з побутових конфліктів.

Літня жінка померла дорогою до лікарні. Медики не змогли врятувати життя пенсіонерці через кілька важких поранень у спину.

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Оскільки смерть жінки не була природною, розслідувати подію почали правоохоронці.

Що відомо про смерть 71-річної пенсіонерки в Одесі

Донька померлої спочатку намагалася розповісти поліцейським, що її матір наклала на себе руки через хворобу.

Втім слідчі не повірили жінці, оскільки потерпілу поранили у спину.

Поліцейські знайшли також речові докази того, що до вбивства причетна саме донька померлої.

Врешті решт підозрювана зізналася в тому, що вона мала постійні конфлікти з матір'ю. Під час сварки донька схопилася за ніж та кілька разів встромила його матері у спину.

Одеситці вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Якщо суд визнає її провину, жінці загрожує до 15 років ув'язнення.

Чи обрали фігурантці справи запобіжний захід, невідомо.