Била ножем у спину: в Одесі за підозрою у вбивстві матері затримали 34-річну жінку
Поліцейські Одеси вважають, що місцева мешканка жорстко вбила свою 71-річну матір під час одного з побутових конфліктів.
Джерело:поліція Одеської області
Літня жінка померла дорогою до лікарні. Медики не змогли врятувати життя пенсіонерці через кілька важких поранень у спину.
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Оскільки смерть жінки не була природною, розслідувати подію почали правоохоронці.
Що відомо про смерть 71-річної пенсіонерки в Одесі
- Донька померлої спочатку намагалася розповісти поліцейським, що її матір наклала на себе руки через хворобу.
- Втім слідчі не повірили жінці, оскільки потерпілу поранили у спину.
- Поліцейські знайшли також речові докази того, що до вбивства причетна саме донька померлої.
Врешті решт підозрювана зізналася в тому, що вона мала постійні конфлікти з матір'ю. Під час сварки донька схопилася за ніж та кілька разів встромила його матері у спину.
Одеситці вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Якщо суд визнає її провину, жінці загрожує до 15 років ув'язнення.
Чи обрали фігурантці справи запобіжний захід, невідомо.
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