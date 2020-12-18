Нотаріусу Одеського міського нотаріального округу інкримінують не санкціоноване внесення інформації до реєстрів. 18 грудня ймовірній порушниці закону офіційно оголосили підозру.

Жінка, за даними слідства, зареєструвала виконуючим обов'язки ректора Одеського національного медичного університету, хоча не мала такого права. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Призначена нею на відповідальну посаду особа не була визначена керівниками МОЗу.

Порушення Конституції, Закону та статуту

Правоохоронці наполягають на тому, що нотаріус знала, що документи, які вона подала для внесення змін про керівництво університетом, суперечать вимогам цілої низки основоположних документів. Зокрема – Конституції, законам і статуту вишу.

Досудове розслідування інциденту триває. Його проводять працівники Головного слідчого управління поліції та представники кіберполіції при супроводі керівництва Офіса Генпрокурора.

Битва за ОНМед

Керівництво вишу було змінено у 2018 році. Тоді у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про спробу рейдерського захоплення Національного медичного університету.

За словами чиновників, після того, як невідомі увірвалися в адмінбудівлю закладу, було знищено частину документації.

Цілком ймовірно, що справа, в якій фігурує нотаруіс, стосується визнання виконуючим обов'язків ректора Юрія Сухіна.