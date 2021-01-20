В Одесі врятували пораненого пелікана: деталі – фото, відео
Поблизу Тилігульського лиману в Одесі 20 січня знайшли пораненого пелікана. Знесиленого птаха відвезли у реабілітаційний центр одеського зоопарку.
Пелікана ввечері 19 січня побачив місцевий мешканець Денис Оганов, який вийшов на прогулянку з собакою. Про це повідомляє "Думская".
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Птах не міг літати та втікав від чоловіка.
Поблизу Одеси знайшли пораненого пелікана: відео
Як рятували пелікана
Зранку по птаха вирушили спеціалісти зоопарку.
Він сидів в очереті на березі. Я побачив його за допомогою бінокля. Коли підійшов до пелікана, то він почав втікати. Птах був такий знесилений, що я міг його впіймати. Потім помістив в спеціально приготовлений мішок і зафіксував дзьоб. Птах боляче кусався,
– розповів зоолог Ігор Гержик.
Він поклав пелікана на заднє сидіння автомобіля та відвіз в Одесу. О 10 годині ранку птаха вже прийняли у реабілітаційний центр.
За словами директора зоопарку Ігоря Білякова, пелікан – кучерявий, а такий вид доволі рідкісний. Птах народився минулого року.
У нього травмоване праве крило та деформований зап'ястний суглоб.
"Літати птах, на жаль, не зможе. Але найгірше те, що пелікан вкрай виснажений. Наразі не можна сказати, наскільки це критично. Він у поганому стані, прогноз неясний", – сказав Біляков.
Він додав, що птахом займаються лікарі та орнітологи.
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