Поблизу Тилігульського лиману в Одесі 20 січня знайшли пораненого пелікана. Знесиленого птаха відвезли у реабілітаційний центр одеського зоопарку.

Пелікана ввечері 19 січня побачив місцевий мешканець Денис Оганов, який вийшов на прогулянку з собакою. Про це повідомляє "Думская".

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Птах не міг літати та втікав від чоловіка.

Поблизу Одеси знайшли пораненого пелікана: відео

Як рятували пелікана

Зранку по птаха вирушили спеціалісти зоопарку.

Він сидів в очереті на березі. Я побачив його за допомогою бінокля. Коли підійшов до пелікана, то він почав втікати. Птах був такий знесилений, що я міг його впіймати. Потім помістив в спеціально приготовлений мішок і зафіксував дзьоб. Птах боляче кусався,

– розповів зоолог Ігор Гержик.

Він поклав пелікана на заднє сидіння автомобіля та відвіз в Одесу. О 10 годині ранку птаха вже прийняли у реабілітаційний центр.

За словами директора зоопарку Ігоря Білякова, пелікан – кучерявий, а такий вид доволі рідкісний. Птах народився минулого року.

У нього травмоване праве крило та деформований зап'ястний суглоб.

"Літати птах, на жаль, не зможе. Але найгірше те, що пелікан вкрай виснажений. Наразі не можна сказати, наскільки це критично. Він у поганому стані, прогноз неясний", – сказав Біляков.

Він додав, що птахом займаються лікарі та орнітологи.



Поранений пелікан не зможе літати