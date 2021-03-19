Побачив поліцію та побіг у море: в Одесі врятували дивного порушника

В Одесі поліція врятувала дивного порушника порядку. Спочатку він на пляжі чіплявся до дітей й роздягався перед ними, а коли побачив патруль, то побіг у море, намагаючись втекти від закону.

Поліція якийсь час спостерігала за плавцем, проте далеко втекти йому не вдалося – закінчились сили й чоловік почав тонути. Одному поліціянту довелося рятувати втікача та витягувати його на берег. Офіцер кинувся у море просто в уніформі.

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Віддали лікарям

Після порятунку правоохоронці подумали, що чоловік має психічні розлади, але це може встановити лише спеціальна медична експертиза. Втім, поведінка чоловіка й дійсно буда дивною.

Патрульні надали йому першу допомогу і передали бригаді швидкої допомоги.

Врятований порушник порядку / Фото Патрульної поліції Одеси