В Одесі водійка тролейбуса вдарила пасажира в інтимне місце: відео

У тролейбусі Одеси спалахнула суперечка пасажира та водійки. Згодом чоловік спробував вдарити кондуктора. Як наслідок, сам отримав удар між ніг.

Це трапилося зранку 1 липня в транспорті, який курсував 2 маршрутом. Згодом у мережі оприлюднили відео цієї сутички.

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Била ногою та кричала

У підписі до запису написали, що суперечка почалася, бо водійка не підібрала пасажирку, яка бігла до зупинки. Чоловік спершу просто словами ображав водійку, а згодом і вдарив її рукою.

Після цього вона зупинила транспорт і піднялася зі свого місця. Спершу жінка завдала 2 удари ногою приблизно в пах, а потім почала кричати, щоб він вийшов.

Також кричали пасажири. Вони казали не чіплятися до водійки й погрожували зловмиснику поліцією.

Сутичка водійки тролейбуса та пасажира: відео телеграму "Новини Одеса"