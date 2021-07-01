В Одесі водійка тролейбуса вдарила пасажира в інтимне місце: відео
Джерело:телеграм "Новини Одеса"
У тролейбусі Одеси спалахнула суперечка пасажира та водійки. Згодом чоловік спробував вдарити кондуктора. Як наслідок, сам отримав удар між ніг.
Це трапилося зранку 1 липня в транспорті, який курсував 2 маршрутом. Згодом у мережі оприлюднили відео цієї сутички.
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Била ногою та кричала
У підписі до запису написали, що суперечка почалася, бо водійка не підібрала пасажирку, яка бігла до зупинки. Чоловік спершу просто словами ображав водійку, а згодом і вдарив її рукою.
Після цього вона зупинила транспорт і піднялася зі свого місця. Спершу жінка завдала 2 удари ногою приблизно в пах, а потім почала кричати, щоб він вийшов.
Також кричали пасажири. Вони казали не чіплятися до водійки й погрожували зловмиснику поліцією.
Сутичка водійки тролейбуса та пасажира: відео телеграму "Новини Одеса"Зверніть увагу! 30 червня у харківському трамваї спалахнув конфлікт між пасажирами та кондукторкою. Зловмисники заявили, що дівчина не додала їм 5 гривень решти. Згодом вони вивели її з транспорту й побили.