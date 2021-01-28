В Одесі 28 січня лютують снігопади. Через негоду трасу Одеса – Київ замело снігом. Водії опинилися у справжній пастці на дорозі.

Джерело: 24 канал

На трасі Одеса – Київ фури стоять у два ряди. Про це повідомляє телеграм-канал "Водії України".

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Кілометрів 70 до Одеси. Лишили машини, йдемо пішки. Все стоїть

– розповів автор відео.

На відео видно, що по всій дорозі стоять фури, деякі – з'їхали у кювет. Сніг не перестає падати, а видимість обмежена.

"Заправки всі заметені і заставлені фурами", – додав чоловік.

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Зауважимо, раніше поліція тимчасово закрила автошлях. Через це там виникли величезні затори. На дорозі стоять понад 150 фур та легкових автомобілів.

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